Суд зарегистрировал дело о «коронавирусных» нарушениях на «Артдокфесте» в Петербурге

Суд рассмотрит дело об административном правонарушении на "Артдокфесте" в Петербурге. Фото: vk.com/artdocfestspb

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело в отношении городского отделения «Союза кинематографистов России». Именно этой организации придется ответить за коронавирусные нарушения, найденные при проведении документального фестиваля «Артдокфест» в Доме кино.

Организаторы фестиваля пошучивают над Роспотребнадзором с помощью мемов. Фото: vk.com/artdocfestspb

Напомним, после жалобы борца с ЛГБТ мероприятие посетила полиция и Роспотребнадзор. Инспекторы ведомства посетовали, что на входе в зал и уборную не было антисептиков, зрители не надевали маски и не соблюдали социальную дистанцию. Организаторы твердят о цензуре и прикрепляют доказательства того, что аудитория была со средствами индивидуальной защиты, а претензии Роспотребнадзора считают надуманными. В итоге фестиваль перевели в онлайн-формат.

- Санкт-Петербургскую организацию «Союз кинематографистов России» обвиняют в нарушении ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, - коротко отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Теперь Союзу грозит штраф до 500 тысяч рублей.