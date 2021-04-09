Открепленные дома Приморского района вновь прикрепили к «элитной» школе №777

Родители будущих школьников добились, чтобы из детей закрепили за ближайшей школой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Валерий Пикалев (Александр Беглов в отпуске) подтвердил, что администрация Приморского района вновь закрепила за школой №777 соседние жилые дома, которые ранее были откреплены. Что вызвало возмущение родителей будущих первоклассников – им пришлось бы водить детей за железную дорогу.

- Получил ответ от врио губернатора Валерия Пикалева по 777 школе Приморского района. Подтверждается, что ранее «открепленные» дома, чьи жители требовали возможности учиться для своих детей, снова прикреплены к школе 777, - сообщает депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Напомним, что «Комсомолка» уже публиковала список 14 домов, из-за которых и разгорелся скандал. Тогда Комитет по образованию пообещал исправить ситуацию, а теперь решение принято окончательно.

Родителям советуют уточнять все интересующие вопросы в администрации Приморского района или в Комитете по образованию Петербурга.