Рухнувшая береза оборвала провода в Приморском районе Петербурга

Упавшая береза оборвала провода на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

На проспекте Испытателей в Приморском районе Санкт-Петербурга рухнула береза. Дерево упало в пять часов вечера в пятницу, 9 апреля 2021 года. При падении никого из людей огромный ствол не задел, зато оказались оборваны провода электропередач. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- На проспекте Испытателей у дома 2 падение березы привело к обрыву проводов. Аварийные службы уже на месте, - рассказали свидетели.

Из-за чего именно рухнуло дерево, не сообщается. Однако, вероятнее всего причиной тому стал сильный ветер, который бушует сегодня в городе.

Напомним, что несколькими часами ранее на Невском проспекте обвалилась лепнина с дома номер 106 и попала прямо на голову проходящему мимо мужчине.

Утром МЧС предупреждало, что в городе поднимется сильный ветер. Порывы достигают до 20 метров в секунду.