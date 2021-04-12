Движение по Октябрьской набережной перекрыто из-за пожара на «Невской мануфактуре»

Октябрьская набережная перекрыта из-за пожара. Фото: Яндекс.Карты

Полиция перекрыла движение по Октябрьской набережной на участке от улицы Крыленко до Володарского моста и обратно. Причиной стал сильнейший пожар в здании предприятия «Невская мануфактура», произошедший утром 12 апреля. Здесь горит уже 1500 тысячи квадратных метров здания.

- В 6- этажном здании, размерами 35х150 метров происходит горение четырех верхних этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На месте ЧП работают 43 единицы техники и 221 человек личного состава

Официально, сведения о пострадавших на данный момент уточняются, однако свидетели ЧП сообщают минимум об одном раненном. По другим сведениям, один человек погиб и двое пострадали.