Площадь пожара на Невской мануфактуре увеличилась до 10 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге увеличилась до 10 тысяч квадратов Фото: Артем КИЛЬКИН

Огонь очень стремительно распространяется на пожаре на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, который начался в 12:30 часов в понедельник, 12 апреля 2021 года. В 15:46 часов МЧС России сообщает, что площадь возгорания уже увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

- Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошел внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. К сожалению, в ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали, госпитализированы, к сожалению, один погиб, - сообщили в МЧС.

Очевидцы с места пожара сообщают, что периодически из здания слышны хлопки. По их рассказам это лаки и краски, которые находились в складских помещениях.

На данный момент тушением пожара занимаются более 500 человек. Также привлечен вертолет К-32.