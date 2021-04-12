Спасатели МЧС локализовали пожар в здании «Невской мануфактуры»

Пожар на "Невской мануфактуре" удалось локализовать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели МЧС локализовали сильнейший пожар в здании «Невской мануфактуры» в 22:22. Напомним, объект культурного наследия горел с полудня. В огне погиб один сотрудник МЧС, еще трое получили различные травмы. По факту ЧП СК возбудил уголовное дело, а Смольный пообещал не застраивать территорию, а восстановить памятник архитектуры. Выгорело 10 тысяч «квадратов».

- Пожарные части продолжают работать по наивысшему рангу сложности №5, но огонь локализовали. В производственном здании размерами 35х150 метров происходит тление в завалах на площади 1 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что сейчас пожар тушат 52 единицы техники и 347 человек от МЧС. От РСЧС привлекли 69 авто и 347 сотрудников. Силы Минобороны в тушении больше не нужны.