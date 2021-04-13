Люди несут цветы к месту гибели пожарного на «Невской мануфактуре»

На место гибели 31-летнего Ильи Белецкого приносят цветы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Живые цветы появились у сгоревшего здания предприятия «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. Гвоздики несут простые петербуржцы. Это – дань памяти 31-летнему сотруднику МЧС, погибшему на пожаре.

- Здесь все оцеплено полицией, продолжают работать пожарные. Останки здания дымятся. Во дворе у сгоревшего корпуса лежат белые и красные живые цветы, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Напомним, что работы на место ЧП продолжались почти сутки. Отдельные очаги пламени, площадью до 500 квадратных метров были замечены и утром 13 апреля. Однако в основном пожар потушен. От исторического здания «Невской мануфактуры» не осталось практически ничего. Тем не менее, власти города намерены его восстановить.

Также в Смольном пообещали оказать помощь троим пострадавшим пожарным и семье погибшего Ильи Белецкого. 31-летний начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части пропал в огне, когда выводил людей из здания. Вместе со своей невестой он вскоре планировал сыграть свадьбу.