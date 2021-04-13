Актеру из «Улиц разбитых фонарей» предъявили обвинение в развращении мальчиков

Никите Струкову грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: кадр из сериала "Инспектор Купер-2".

Следователи петербургского управления СК России предъявили обвинение 62-летнему Никите Струкову. Актера, известного по ролям в «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе», а также других фильмах и сериалах, подозревают в развращении несовершеннолетних мальчиков.

- По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2019 года по январь 2021 года в квартире одного из домов, расположенного в Кировском районе города, совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения, -сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что в январе 2021 года на Струкова пожаловался 15-летний подросток. Мужчина якобы приглашал его к себе домой и трогал за интимные места. Тогда артиста оставили под подпиской о невыезде, а 13 апреля в деле появились еще двое потерпевших, одному из которых не было 14 лет, что сразу «утяжелило» возможное наказание.

Струкова задержали. Теперь, по статье «Развратные действия» ему грозит не три года в худшем случае, а от пяти до 12 лет лишения свободы.