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Общество14 апреля 2021 10:25

В ЗакСе Петербурга прошла минута молчания по погибшему на пожаре в "Невской мануфактуре" спасателю

Прощание с Ильей Белецким состоится 15 апреля
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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ЗакС почтил минутой молчания память пожарного Ильи Белецкого, погибшего на "Невской мануфактуре"

ЗакС почтил минутой молчания память пожарного Ильи Белецкого, погибшего на "Невской мануфактуре"

Фото: СОЦСЕТИ

В среду, 14 апреля 2021 года, заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга началось с минуты молчания. Так, парламентарии почтили память героя-пожарного Ильи Белецкого, погибшего при тушении жуткого пожара на "Невской мануфактуре", который начался утром 12 апреля.

- Это крупнейший пожар за последние 10 лет в Санкт-Петербурге, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. - Прошу почтить минутой молчания подвиг и память Белецкого.

Парламентарий отметил, что важно не забывать о родных и близких огнеборца, а также поощрить спасателей, которые уже третий день подряд тушат пожар.

Напомним, что прощание с Ильей Белецким состоится 15 апреля. Сначала в пожарной части №64, где служил герой, после пройдет отпевание храме Преподобного Серафима Саровского. Похоронят пожарного на Серафимовском кладбище.

Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге