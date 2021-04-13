Прощание с пожарным Ильей Белецким состоится 15 апреля: Он погиб героем, спасая людей из горящего здания «Невской мануфактуры»

Прощание с пожарным Ильей Белецким состоится 15 апреля в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН / СОЦСЕТИ

Прощание с пожарным Ильей Белецким состоится 15 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Напомним, молодой огнеборец героически погиб, выводя людей из горящего здания «Невской мануфактуры». По предварительной информации, Белецкий вместе с двумя коллегами попал под мощный поток пламени. Илья погиб, а другие спасатели МЧС получили тяжелейшие ожоги, но выжили.

- Прощание с погибшим огнеборцем Ильей Белецким состоится 15 апреля, в 10:00 в ПСЧ №64 по адресу: Зубковская, д.4. Похороны пройдут в 13:00 на Серафимовском кладбище после отпевания, - рассказали в МЧС.

Добавим, что скорбящие петербуржцы начали нести цветы к месту гибели 31-летнего пожарного. Само сгоревшее здание пока оцеплено в целях безопасности.