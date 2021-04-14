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Общество14 апреля 2021 12:23

Смольный опроверг открытие пунктов вакцинации в метро

По словам вице-губернатора Олега Эгашева, его не так поняли
Авторы (2):
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Пунктов вакцинации на станциях метро не будет.

Пунктов вакцинации на станциях метро не будет.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга опровергли открытие пунктов вакцинации в метро, о чем ранее сообщали городские СМИ. По словам вице-губернатора Олега Эгашева, журналисты не так поняли его слова и сделали неправильные выводы.

- Информация была некорректно воспринята, - уточнили в пресс-службе. - На самом деле речь идет об открытии дополнительного пункта вакцинации в поликлинике метрополитена. Как именно будет работать новый пункт, пока обсуждается. Предварительно, там смогут сделать прививку только сотрудники петербургской подземки, - рассказали «КП-Петербург» в аппарате Эргашева.

Напомним, что сейчас в городе работают более 130 стационарных прививочных пунктов в медицинских учреждениях, а также больше десятка мобильных – в торговых центрах и в дни игр на футбольном стадионе «Зенита».