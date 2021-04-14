Смольный опроверг открытие пунктов вакцинации в метро

Пунктов вакцинации на станциях метро не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга опровергли открытие пунктов вакцинации в метро, о чем ранее сообщали городские СМИ. По словам вице-губернатора Олега Эгашева, журналисты не так поняли его слова и сделали неправильные выводы.

- Информация была некорректно воспринята, - уточнили в пресс-службе. - На самом деле речь идет об открытии дополнительного пункта вакцинации в поликлинике метрополитена. Как именно будет работать новый пункт, пока обсуждается. Предварительно, там смогут сделать прививку только сотрудники петербургской подземки, - рассказали «КП-Петербург» в аппарате Эргашева.

Напомним, что сейчас в городе работают более 130 стационарных прививочных пунктов в медицинских учреждениях, а также больше десятка мобильных – в торговых центрах и в дни игр на футбольном стадионе «Зенита».