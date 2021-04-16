Масочный режим продлили в Санкт-Петербурге по 15 мая 2021 года

Масочный режим продлили в общественных местах Санкт-Петербурга по 15 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Масочный режим продлили в Санкт-Петербурге по субботу, 15 мая 2021 года. Губернатор Александр Беглов подписал документ о соответствующих изменениях в главном «коронавирусном» постановлении Смольного. Чего не скажешь об обязательном правиле носить перчатки – его отменили с 16 апреля.

- Обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и территориях Северной столицы сохраняется по 15 мая 2021 года. Иные ограничения по коронавирусу продлеваются по 15 мая, - сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Добавим, что власти Северной столицы по-прежнему просят активнее вакцинироваться, чтобы предотвратить третью волну коронавируса в преддверии туристического сезона. К слову, сделать прививку можно даже на дому, но не всем.