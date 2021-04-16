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Общество16 апреля 2021 19:48

В Петербурге открыли станцию метро «Садовая» после возобновления работы эскалатора

Ранее из подземки можно было только выйти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Станция метро "Садовая" вновь открыта для пассажиров.

Станция метро "Садовая" вновь открыта для пассажиров.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге открыли станцию метро «Садовая» после заминки в работе эскалатора. Напомним, в 18:30 пассажиров не пускали внутрь вестибюля. Весь сыр-бор был в том, что в эскалатор попал посторонний предмет. Еще один эскалатор находился на ремонте, а третий работал только на подъем. Устранение проблемы заняло почти час.

- В 19:25 станция «Садовая» работает в нормальном режиме, на вход и на выход, - сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Добавим, ранее Смольный опроверг, что в метрополитене Северной столицы якобы откроют пункты вакцинации от коронавируса.