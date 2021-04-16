Пятый день подряд спасатели тушат пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге

На "Невской мануфактуре" пятый день тушат пожар Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге уже пятые сутки спасатели тушат пожар на "Невской мануфактуре". В пятницу, 16 апреля 2021 года, продолжаются работы по проливке и разборы завалов. Однако ситуацию осложняет то, что здание может в любой момент обрушиться.

- Пятые сутки на месте пожара продолжаются работы, это связанно с тем, что произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Для того, чтобы все разобрать и окончательно потушить локальные очаги и тлеющие завалы, нужно использовать тяжелую технику. Однако, как отмечают в МЧС, сейчас это сделать невозможно из-за опасности повторного обрушения здания.

Работы осложняет угроза обрушения здания Фото: Артем КИЛЬКИН

- Поэтому было принято решение продолжить работы по проливке до полной ликвидации тления, чтобы обезопасить личный состав пожарно-спасательных подразделений, - уточнили спасатели.

Напомним, страшный пожар в здании 50 по Октябрьской набережной начался в полдень в понедельник, 12 апреля. Огонь очень быстро охватил здание. Сначала обрушилась крыша и один этаж. В пик разгара огнем было объято более 10 тысяч квадратных метров исторической постройки.

Во время эвакуации людей из горящего дома пострадали три сотрудника МЧС, двое из них находятся в больницах, им необходимы операции. Также погиб спасатель Илья Белецкий. 15 апреля в Петербурге прошла траурная церемония прощания, героя похоронили на Серафимовском кладбище. Все четверо были награждены Орденом мужества, Белецкий - посмертно.

Также следственный комитет возбудил уголовные дела и арестовал генерального директора "Невской мануфактуры". Известно, что на протяжении нескольких лет руководитель игнорировал предписания МЧС, которые во время проверок пачками находили нарушения пожарной безопасности.

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