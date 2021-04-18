Девушка на BMW врезалась в мотоциклиста на Обводном канале

Авария случилась на набережной Обводного канала Фото: СОЦСЕТИ

Серьезное ДТП случилось в воскресенье, 28 апреля, на пересечении улицы Рыбинской и набережной Обводного канала. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, мотоциклист выезжал из автосалона. В этот момент на красный свет летела девушка на иномарке. В результате произошло столкновение.

- У мотоциклиста сломана нога, скорая увезла, - сообщают очевидцы аварии.

Мотоциклиста доставили в больницу с переломом ноги Фото: СОЦСЕТИ

Позже свидетели случившегося добавили, что байкера доставили в Мариинскую больницу. В стационар к нему приехала супруга.

Пользователи соцсетей в комментариях желают скорейшего выздоровления мотоциклисту. Некоторые отмечают, что ДТП на этом месте достаточно частые, в том числе с участием мотоциклов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге полицейские накрыли сразу шесть подпольных казино, расположенных в том числе в жилых квартирах.