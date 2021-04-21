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Общество21 апреля 2021 19:39

Движение троллейбусов по Невскому проспекту и Гороховой улице приостановили в Петербурге

Кроме этого трамвай №3 временно не ездит по Садовой улице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Из-за незаконной акции протеста в центре Петербурга приостановили движение троллейбусов.

Из-за незаконной акции протеста в центре Петербурга приостановили движение троллейбусов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 21 апреля в Санкт-Петербурге приостановили движение общественного транспорта по Невскому проспекту. Напомним, в эти минуты в центре города проходит новая несанкционированная акция протеста. Силовикам удалось оттеснить толпу с окрестностей Дворцовой площади, сейчас ОМОН отгоняет людей с Мариинского дворца. Тем временем простым горожанам приходится терпеть неудобства в перемещении по центру.

Протестующих отгоняют с Мариинского дворца.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Временно приостанавливается движение троллейбусов №№1,5,7,10,11,22 по Невскому проспекту, №17 по Гороховой улице, трамвая №3 по Садовой улице, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

Добавим, что станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» по-прежнему закрыты на выход.