Полиция начала проверку после смертельного ДТП на КАД, где погибли два человека

После столкновения грузовики и зажатая меж ними легковушка вспыхнули. Фото: vk.com/spb_today

Полиция начала проверку после смертельного ДТП на КАД Петербурга, произошедшего вечером 22 апреля. Жертвами страшной аварии, собравшей многокилометровую пробку, стали водитель и пассажир «Лады», зажатой меж двух грузовиков.

- По предварительным данным, 18:37 на КАДе произошло столкновение трех транспортных средств — двух большегрузов и автомобиля ВАЗ. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств. От полученных травм на месте скончались два человека: водитель и пассажир ВАЗа, - сообщает пресс-служба Главка.

На опубликованном «Комсомолкой» видео хорошо заметно, как в средней полосе внезапно останавливается грузовой МАЗ (предварительно - оторвало карданный вал - момент виден на записи с камер наблюдения). В него, не успев затормозить, влетает «Лада». А через несколько секунд в них врезается фура. Шансов у людей из легковушки просто не было.

Движение по внутреннему кольцу КАД полностью перекрывалось на час. Пробка рассосалась лишь к глубокой ночи.