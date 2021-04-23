«Метеоры» начнут ходить в Петергоф с 24 апреля

Добраться в Петергоф на "Метеоре" можно будет с 24 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитые «Метеоры» начнут ходить по воде из Петербурга в Петергоф уже с 24 апреля. Об этом заявили в руководстве государственного музея-заповедника. С субботы здесь начинается летний туристический сезон - включатся фонтаны, а вход в нижний парк станет платным.

- С завтрашнего дня в Петергоф можно будет добраться не только на автобусе или электричке (станция «Новый Петергоф»), но и на метеорах – от Дворцовой набережной, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Отметим, что несмотря на всеобщее подорожание - даже петербургский зоопарк повысил цены на билеты - вход в знаменитые парки Петродворца остался на прежнем уровне.

- Несмотря на экономические сложности музей второй год подряд не будет увеличивать стоимость билетов. Для граждан России и Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) вход стоит 450 рублей и 1000 рублей - для остальных, - отмечают музейщики.

Бесплатно попасть в парки и дворцы могут ветераны и дети до 7 лет (до 16 лет - граждане ЕАЭС).