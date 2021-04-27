Продажи мангалов в Петербурге взлетели в 5,5 раз после продления майских праздников

Петербуржцы бросились скупать мангалы после продления майских праздников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Продление майских праздников вызвало резкий рост продаж мангалов в Петербурге. Судя по всему, многие горожане проведут 10 выходных дней не в далеких странах или других городах России, а на дачах или в ближайших пригородах Северной столицы. Но из-за объявления противопожарного режима, жарить шашлыки можно только в определенных местах.

- После объявления нерабочими днями с 1 по 10 мая продажи мангалов в Северной столице увеличились в 5,4 раза. Аналитики объясняют это наиболее высокой доступностью для россиян отдыха на даче: популярные туристические направления и гостиницы в дни майских каникул уже забронированы, поэтому времяпрепровождение на природе станет наиболее массовым видом отдыха, - отмечает пресс-служба онлайн-ритейлера Wildberries.

Средняя стоимость мангала в Петербурге составила около 1800 рублей. Одновременно выросли и продажи сопутствующих товаров - шампуров. Но почему-то только в три раза. Видимо, они сохраняются лучше мангалов.

Также после продления майских праздников петербуржцы ринулись скупать садовый инвентарь (+ 71%) и садовую технику (+ 54%).