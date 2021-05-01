Первая форзиция зацвела в Санкт-Петербурге

В Петербурге зацвела форзиция. Фото: gov.spb.ru

Деревья и кустарники в Петербурге еще только начинают зеленеть. А вот ранняя форзиция уже покрылась золотисто-желтыми цветками, похожими на колокольчики. О том, что первые кустарники уже зацвели в городе, сообщает Комитет по благоустройству. Теперь они будут радовать горожан ярким цветом еще около 20 дней, и только затем на форзиции появятся крупные зеленые листья.

- Как только в городе потеплеет, цветущие кустарники украсят многие парки и сады Петербурга. Форзицию можно увидеть в Приморском парке Победы, парке Декабристов, «Тихий отдых», 300-летия Санкт-Петербурга, Южно-Приморском, Полюстровском, Малоохтинском, Удельном, Муринском, - сообщают в Комитете по благоустройству.

Напомним, что синоптики обещают в эти выходные теплую и солнечную погоду. В воскресенье, 2 мая, температура воздуха достигнет +10 градусов.