Летний сад открылся для посетителей, но пока без фонтанов

Летний сад открылся для посетителей после просушки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 1 мая, в Петербурге состоялось долгожданное открытие Летнего сада. С месяц знаменитая зеленая зона была закрыта на просушку. Теперь же полюбоваться одним из садов Русского музея могут и петербуржцы, и гости города. С мраморных скульптур сняли коробы, клумбы и дрожки привели в порядок. Кроме того, открылся и Летний дворец Петра Первого – попасть туда можно по сеансам, а билет можно приобрести на сайте Русского музея.

А вот фонтаны в Летнем саду пока не запустили – водную систему еще готовят к работе после холодного сезона. Тем временем другие фонтаны Петербурга начали свой сезон уже сегодня. С 1 мая заработало большинство городских водных украшений. Часть также запустят ко Дню Победы. В конце апреля начали работу и фонтаны Петергофа, а вот большой Весенний праздник там состоится 22 мая.