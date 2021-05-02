Станция метро «Зенит» открылась для пассажиров 2 мая

Станцию "Зенит" открыли ровно в 15:00, как и обещали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Зенит», она же бывшая «Новокрестовская» впервые открылась для пассажиров за более чем годовой период. В апреле из-за снижения пассажиропотока станция была закрыта, потом ушла на гарантийный ремонт и устранение недоделок, потом была переименована и теперь вновь распахнула двери для горожан. Но только на один день.

- 2 мая станция метро «Зенит» будет работать в тестовом режиме. Для входа и выхода она будет открыта с 15:00 по петербургскому времени и до окончания движения поездов, - сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит» со ссылкой на петербургский метрополитен.

Сегодня станцию открыли специально для болельщиков матча «Зенит»-«Локомотив», который является центральной игрой 28 тура Российской Премьер-лиги. Вечером вход и выход снова закроют, чтобы открыть к концу мая.

К играм ЕВРО-2021 станция «Зенит» должна быть в полном порядке.