МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 4 мая

Сильный ветер ждет Петербург 4 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило местных жителей о том, что во вторник, 4 мая 2021 года, в городе поднимется сильный ветер. Порой порывы будут достигать до 15 метров в секунду. Вместе с этим город ждет непогода.

- 4 мая в Санкт-Петербурге местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в главном управлении МЧС по Северной столице.

Такая же плохая погода ждет и тех петербуржцев, которые проводят выходные на дачах, а также жителей Ленинградской области. 4 мая в регионе будет сильный ураганный, северный ветер до 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Напомним, что 3 мая из-за сильного ветра в Петербурге закрылись некоторые сады и скверы в центре.