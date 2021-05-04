Вячеслав Макаров подал документы на участие в выборах в ЗакС

Ранее Макаров заверил СМИ города на Неве, что «свою работу не бросает». Фото: Олег ЗОЛОТО

Действующий председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подал документы на праймериз (предварительные выборы) «Единой России» по третьему избирательному округу.

На выборах в городской парламент Макаров намерен возглавить общегородскую часть списка партии большинства. С таким предложением он обратился в президиум Регионального политсовета.

Неделю назад Вячеслав Макаров подал документы на выборы в Госдуму. Там он намерен, в случае успеха, представлять Петербург.

Ранее Макаров заверил СМИ города на Неве, что «свою работу не бросает» и что рассуждать, кто может занять его пост в ЗакСе, пока рано.