Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика4 мая 2021 10:54

Вячеслав Макаров подал документы на участие в выборах в ЗакС

Неделю назад он подал документы на участие в выборах в Госдуму
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Ранее Макаров заверил СМИ города на Неве, что «свою работу не бросает».

Ранее Макаров заверил СМИ города на Неве, что «свою работу не бросает».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Действующий председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подал документы на праймериз (предварительные выборы) «Единой России» по третьему избирательному округу.

На выборах в городской парламент Макаров намерен возглавить общегородскую часть списка партии большинства. С таким предложением он обратился в президиум Регионального политсовета.

Неделю назад Вячеслав Макаров подал документы на выборы в Госдуму. Там он намерен, в случае успеха, представлять Петербург.

Ранее Макаров заверил СМИ города на Неве, что «свою работу не бросает» и что рассуждать, кто может занять его пост в ЗакСе, пока рано.