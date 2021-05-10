Путин приедет в Санкт-Петербург на пленарное заседание ПМЭФ-2021

Владимира Путина ждут на пленарном заседании ПМЭФ-2021. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Владимир Путин планирует приехать в Санкт-Петербург на открытие ПМЭФ-2021. Ранее президент сообщил, что чувствует себя хорошо после завершения полного цикла вакцинации от коронавируса. У него даже появилось добротное количество антител.

- Планируется очно (участие президента в пленарном заседании – Прим.ред.), - сообщил пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналиста ТАСС.

Напомним, что с участников Петербургского международного экономического форума в этот раз потребуют сдать тест на коронавирус. Это можно будет сделать на Московском вокзале, в аэропорту Пулково и в отелях города. К слову, в Северной столице не осталось гостиничных номеров на время проведения мероприятия, со 2 по 5 июня.