Температурный рекорд 58-летней давности побит в Петербурге

В Петербурге жарко, очень жарко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Температурный рекорд почти 60-леьтней давности побит в Петербурге 12 мая. В среду воздух в городе прогрелся до +27, 2 десятых градуса, при том, что прошлое достижение 1963 года составляло «всего» +26,6.

- По состоянию на 14:10 была зафиксирована отметка в +26,7 градуса. То есть максимум для 12 мая перекрыт. Но прогрев воздуха продолжается и окончательный результат будет понятен позднее, - отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Впрочем, в ближайшие дни температура начнет падать, а вскоре жара совсем уйдет из Петербурга. С пятницы в городе установится обычная майская норма в +18 градусов.

Отметим, что несмотря на рекорды за окном, в Петербурге все еще не завершен отопительный сезон и жители Северной столицы изнывают от духоты в натопленных квартирах. С просьбой выключить наконец батареи, к губернатору города обратились депутаты Заксобрания.