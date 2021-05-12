Суд отправил в СИЗО предполагаемого серийного насильника-педофила из Выборга

В Выборге отправили в СИЗО мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек-подростков. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Суд заключил в следственный изолятор предполагаемого серийного насильника-педофила, который нападал на девочек-подростков в Выборге. Он действовал в парках города. Напомним, на скамье подсудимых оказался 23-летний гражданин Армении, подрабатывающий таксистом.

По версии следствия, 15 апреля молодой человек применил сексуальное насилие к 16-летней девочке в период с 9 до 10 вечера. 22-го числа в полицию обратилась уже другая мать с заявлением об изнасиловании ее дочери в парке. Во второй раз злоумышленник действовал с ножом, чтобы подавить волю жертвы. Вечером 9 мая таксиста задержали.

- По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2021 года, - коротко сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Насильнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.