Смольный ищет нового директора Фонду капремонта после скандала с квитанциями

Фонд капремонта в Петербурге ищет себе нового директора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на руководителя Фонда капитального ремонта. Любопытно, что это произошло в разгар скандала с появлением измененных квитанций за услуги ЖКХ. Напомним, для многих горожан стало неожиданностью, что сведения о плате за капремонт теперь расположены в платежках «Петроэлектросбыта». Вместе с этим у некоторых потребителей откуда-то появились комиссии и двойные начисления – все эти ноу-хау «Комсомолка» подробно объяснила в отдельном материале.

Что касается нового директора Фонда капремонта, то судимых, наркоманов и алкоголиков просят не откликаться на вакансию. В остальном кандидат должен иметь диплом о высшем образовании и квалификацию по специальности или направлению подготовки. Это может быть и строительство, и юриспруденция, и экономика.

- Также требуется опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере ЖКХ, насчитывающий не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет, - сообщается на сайте Смольного, другие требования можно прочесть по ссылке.

Время подачи документов – до 1 июля 2021 года.