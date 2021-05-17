Стали известны личности самокатчиков, избивших писателя на Невском проспекте

Самокатчики, избившие писателя на Невском проспекте, оказались студентами и девятиклассником Фото: принтскрин видео.

История с избиением самокатчиками писателя Валерия Айрапетяна на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, которую взял на особый контроль глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, продолжается. Стало известно, что двух парней в воскресенье, 16 мая 2021 года, задержали и отправили в изолятор временного содержания.

- 15 мая были задержаны 19-летний студент третьего курса колледжа, а также 20-летний гражданин Азербайджана, ученик девятого класса школы. Оба были доставлены в следственный комитет по Центральному району и отпущены под подписку о явке, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На следующий день в комитет сами явились девятиклассник и еще один третий парень - 21-летний студент петербургского университета. Парням по статье за хулиганство грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, что парни переломали ребра писателю за то, что оне сделал гонщикам замечание. Сейчас он находится в больнице.

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