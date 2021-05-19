Задержан бывший глава Фонда капремонта Петербурга

Экс-главу Фонда капремонта Петербурга задержали по подозрению во взяточничестве. Фото: gov.spb.ru

Бывший глава петербургского Фонда Капремонта Денис Шабуров задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данным городских СМИ экс-чиновника допрашивают по делу о финансовых нарушениях.

- Шабуров задержан. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что Денис Шабуров возглавлял Фонд капремонта Петербурга с 2015 года по август 2020 года. Позднее Контрольно-счетная палата опубликовала результаты проверки Фонда капремонта, которая прошла в октябре-декабре прошлого года и охватила период с 2018-го по 2020- годы.

Аудиторы нашли нарушения в работе как фонда, так и Жилищного комитета, который контролирует ход капремонта в городе на сумму в 2,6 миллиарда рублей.

С августа 2020 года Фонд имел другого руководителя, однако 13 мая нынешнего годы был объявлен конкурс на вакантную должность главы организации. Это произошло на фоне скандала с переносом оплаты взносов за капремонт из квитанций ВЦКП в счета «Петроэлектросбыта».