Экс-главу Фонда капремонта Петербурга подозревают во взятке в 8 миллионов рублей

Дениса Шабурова подозревают в получении взяток на 8 млн рублей. Фото: gov.spb.ru

Стала известна «сумма претензий» следственных органов к бывшему главе Фонда капремонта Петербурга Денису Шабурову, которого задержали утром 19 мая. По данным источника «Комсомольской правды», экс-чиновнику вменяют получение взятки в несколько миллионов рублей.

- Он подозревается в получении восьми миллионов рублей, - уточнил источник «КП-Петербург».

За что конкретно могли быть получены деньги - пока неизвестно.

Напомним, что при проверке деятельности Фонда за 2018-2020-й годы Контрольно-счетная палата Петербурга нашла нарушений на 2,6 миллиарда рублей. В это время Фондом капремонта руководил еще Денис Шабуров, занимавший свой пост с 2015-го по август 2020 года.

Известно, что дело ведет следственный отдел по Выборгскому району Петербурга.

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