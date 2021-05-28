Рост заражения коронавирусом снова зафиксирован в Петербурге 28 мая

840 человек заболели и 33 умерли от коронавируса в Петербурге на 28 мая 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

После небольшого спада в Санкт-Петербурге снова зафиксирован рост заражения коронавирусом. Так, на 28 мая 2021 года в городе зарегистрировано еще 840 новых случаев.

- За все время пандемии в Северной столице заболели уже 437 192 человек. Из них полностью выздоровели 402 723 пациентов, причем, 1172 были выписаны за последние сутки. Жертвами инфекции стали 14 226 горожан, накануне скончались 33 человека, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 28 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Губернатор Александр Беглов отменил, что в целом ситуация с пандемией в городе находится под контролем. Мест для госпитализации зараженных вполне хватает. Тем более, что на минувшей неделе возобновил работу временный госпиталь в "Ленэкспо".

Тем не менее, Петербург может вернуться к более жестким мерам, если того потребует Роспотребнадзор. Уже сейчас в городе усилили контроль за соблюдением социальной дистанции и наличием масок в общественных местах.

В Ленинградской области все более-менее стабильно: заражены – 44 969 (+91 за сутки), умерли – 1414 (+11), выздоровели 42 134 (+89).