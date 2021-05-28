Врач объяснил, как ребенок мог сломать позвоночник на аттракционе в парке «Диво-остров»

В парке аттракционов разбираются в произошедшем

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после сообщения о том, что 12-летний школьник сломал позвоночник, катаясь на аттракционе "Русские горки" в парке "Диво-остров". Ребенка госпитализировали спустя неделю после посещения аттракциона. Сейчас ведомство разбираются, что стало причиной тяжелой травмы. Врачи же, тем временем, уверены, что к такому могло привести состояние здоровья мальчика.

- Тут много может быть факторов, почему так произошло. Скорее всего, есть какая-то предрасположенность у ребенка, есть наследственные заболевания или просто ослабленная костная ткань, - пояснил «КП-Петербург» травматолог-ортопед, нейрохирург Владимиру Голубев. - В таком случае можно получить перелом, не прилагая усилий особых. В данном случае можно заметить, что ребенок крупноват для своего возраста. Но надо учитывать все возможные факторы. Врачи при таких травмах, как правило, смотрят - нет ли у человека какого-то патологического процесса, на фоне которого и произошел перелом.

Врач также посоветовал для укрепления костей детей - правильно питаться и больше двигаться. В самом парке "Диво-остров" не уверены, что мальчик получил травму именно у них.