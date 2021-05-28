Суд освободил от наказания фигурантов дела о хищении 8 млн рублей при ремонте дамб на полигоне «Красный бор»

Суд Петербурга освободил от наказания фигурантов дела о хищениях денег на "Красном бору". Фото: Дирекция по обеспечению безопасности ГСП «Красный Бор» / СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге суд освободил от наказания экс-гендиректора многострадального полигона «Красный бор» Сергея Мацукова и бизнесмена Андрея Градобоева по уголовном уделу, возбужденному из-за хищения 7,8 млн рублей при строительстве дамб на участке захоронения токсинов. Напомним, в 2016 году Росприроднадзор зафиксировал протечку на сооружении.

Как доказал СК, Мацуков еще в 2014-м вышел на Градобоева с целью сэкономить на капремонте дамбы. Нарушались требования госконтракта, например, при работах использовались некачественные материалы.

- Суд переквалифицировал действия Мацукова и Градобоева с ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») на ч.3 ст.159.4 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств») и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей каждому. Фигурантов освободили от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом суд все же дополнительно взыскал с мужчин 7,8 млн рублей в пользу комитета по природопользованию Северной столицы.