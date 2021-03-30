Полигон «Красный бор» под Санкт-Петербургом продолжают готовить к рекультивации

Полигон "Красный бор" теперь называют экологически безопасным. Фото: Дирекция по обеспечению безопасности ГСП «Красный Бор»

На полигоне «Красный бор» прошло совещание губернатора Александра Беглова с вице-премьером России Викторией Абрамченко по поводу судьбы многострадального объекта. Напомним, вблизи одноименного поселка захоронены токсичные отходы со времен начала 70-х. О том, как поступить с котлованами говорят давно, но от слов к действию власти Северной столицы и Ленобласти перешли только недавно, когда в 2019-м году Александр Беглов напрямую обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию. Это произошло после внезапного размыва дамбы на территории опасного объекта.

Как итог, сейчас полигон стал федеральной собственностью и приставлен к Минприроды РФ, а его оператором вызвался быть «Росатом». По последним новостям, в «Красном бору» продолжают готовиться к рекультивации. Но что самое главное – состояние объекта уже называют экологически безопасным.

- Мы передали Минприроды РФ концепцию консервации полигона. Как раз она легла в основу комплекса реализуемых мероприятий. 2021 год в Петербурге объявлен региональным Годом экологии, город концентрирует усилия на проектах по охране окружающей среды и водных ресурсов, - сообщил губернатор Северной столице вице-премьеру.

Добавим, что полигон постепенно ликвидирует к 2025 году за счет средств федерального, а не городского бюджета.

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