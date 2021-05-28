1,2 тысячи беременных петербурженок переболели коронавирусом в 2020 году

В Петербурге за 2020 год коронавирусом переболели почти 1,2 тысячи петербурженок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 172 беременных женщин переболели коронавирусом в 2020 году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в новом отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном. Но, к сожалению, есть и случаи смертей матерей – к примеру, от инфекции скончались 10 беременных петербурженок в возрасте от 18 до 25 лет.

- За 2020 год новую коронавирусную инфекцию перенесли 1 172 беременных. Своевременная вакцинация защитит будущих матерей от рисков, связанных с заболеванием. За весь период пандемии в городе привили 677 650 человек. Из них 567 538 полностью завершили цикл вакцинации, - сообщают в экспертном совете Смольного.

Добавим, что петербуржцы теперь могут выбирать одну из трех вакцин непосредственно при записи на прививку.