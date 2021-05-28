Суд отправил в СИЗО водителя BMW, наехавшего на подростка на тротуаре в Петербурге

Хам на BMW отправился в СИЗО за угрозу подростку, преградившего путь водителю по тротуару. Фото: СОЦСЕТИ

Суд Петербурга арестовал водителя BMW, который угрожал 17-летнему подростку за то, что тот не пропускает его проехать по тротуару. Вдобавок мужчина выхватил и выкинул смартфон парня и со скоростью помчался на него. Ранее хаму дали 10 суток административного ареста за свое наглое поведение. Теперь же в отношении него возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Оказалось, он еще тот «фрукт».

- По словам следствия, Мушвиг Алиев более 75 раз за последние 3 года нарушал правила ПДД, передвигаясь на различных автомобилях, не принадлежащих ему. Кроме этого он ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Еще Алиев продал BMW, участвовавший в инциденте, пытаясь скрыть следы преступления, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам горе-водитель просил избрать ему домашний арест. Но нет. Он просидит в СИЗО минимум по 26 июля 2021 года. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.