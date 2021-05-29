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Общество29 мая 2021 10:38

Больше 26 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

С вопросами по номеру «122» обратились 11592 человек
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге ежедневно тестируют горожан накоронавирус.

В Петербурге ежедневно тестируют горожан накоронавирус.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в Северной столице проверили на коронавирус еще 26263 человека. О результатах ежедневного тестирования горожан сообщает сегодня, 29 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, петербуржцы продолжают обращаться с вопросами, связанным с коронавирусом, в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру «122». За последние сутки было обработано 11592 вызова.

Напомним, что накануне стало известно, что суточное количество больных в Петербурге коронавирусом выросло на 17,42% по сравнению с прошлой пятницей. На 7,26% увеличилось также и количество госпитализаций с COVID-19. На данный момент в городских больницах остается около 14% свободных коек.