Больше 26 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

В Петербурге ежедневно тестируют горожан накоронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в Северной столице проверили на коронавирус еще 26263 человека. О результатах ежедневного тестирования горожан сообщает сегодня, 29 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, петербуржцы продолжают обращаться с вопросами, связанным с коронавирусом, в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру «122». За последние сутки было обработано 11592 вызова.

Напомним, что накануне стало известно, что суточное количество больных в Петербурге коронавирусом выросло на 17,42% по сравнению с прошлой пятницей. На 7,26% увеличилось также и количество госпитализаций с COVID-19. На данный момент в городских больницах остается около 14% свободных коек.