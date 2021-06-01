Многострадальный Дом Басевича вновь загорелся в Санкт-Петербурге

В Петербурге загорелся мусор в Доме Басевича. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в очередной раз загорелся многострадальный Дом Басевича, находящийся на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе. Напомним, в заброшенном здании планируют восстановить только два этажа, а остальные переделать на свой лад под апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. В этот раз в доме вспыхнул мусор. Бдительные очевидцы вовремя заметили огонь в окне на 4 этаже.

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- В разноуровневом, 5-8-этажном здании, горел мусор на 4 этаже на площади в 1 квадратный метр. В 15:40 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушили 3 единицы техники и 12 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.