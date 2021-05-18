Спасатели МЧС локализовали мощный пожар в доме Басевича в Санкт-Петербурге

Спасателям МЧС удалось локализовать мощный пожар, произошедший на верхних этажах дома Басевича в Санкт-Петербурге. Возможно, помог ливень. Напомним, очевидцы заметили огонь в здании около 6 вечера. На место оперативно прибыли пожарные и присвоили происшествию повышенный ранг сложности. Большую Пушкарскую улицу даже перекрыли. Очевидцы сообщали об обрушении некоторых перекрытиях в здании. К счастью, заброшенный дом еще стоит.

- В 20:11 пожар локализовали, в 20:27 отказались от ранга № 1 БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Огонь тушат 7 единиц техники и 32 человека личного состава, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что в доме Басевича планируют сохранить только два этажа при возведении на месте апартаментов для артистов театра Эйфмана. Градозащитники против.