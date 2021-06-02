Инвестиционный фонд из Катара купит четверть ЗСД в Петербурге

Петербург отдаст четверть ЗСД Фонду из Катара. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суверенный Фонд Катара (QIA) приобретет 24,99% доли от проекта Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе ПМЭФ-21, куда как раз приглашены иностранные гости. Напомним, ЗСД принадлежит ООО «Холдинг МСС», компании, которая контролирует оператора трассы «Магистраль северной столицы». Сделку хотят окончательно закрыть во втором полугодии 2021 года.

- Мы приветствуем решение QIA о вхождении в проект и полагаем внимание знакового финансового института признанием качества проделанной работы и свидетельством перспектив развития проекта, - сообщают в пресс-службе ВТБ.

Добавим, что ЗСД является популярной платной трассой в Северной столице, ее протяженность составляет почти 47 километров. К слову, съезды развязки ЗСД со Шкиперским протоком обещают возвести уже до конца 2022 года.