Полиция нашла самокатчика, сбившего 4-летнего ребенка в Колпино

50-летний судимый мужчина на самокате снес ребенка в парке в Колпино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские нашли мужчину, который вечером 1 июня на электросамокате снес 4-летнего ребенка. Инцидент произошел в Колпино, на аллее парка 40 лет ВЛКСМ. От сильного удара малыш получил тяжелые травмы и оказался в реанимации. А самокатчик преспокойно скрылся с места.

- В полицию поступила телефонограмма о том, что 01 июня с открытой черепно-мозговой травмой, вдавленным переломом лобной кости в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок 2016 года рождения. Обстоятельства происшествия: получил травмы в результате столкновения с двигающимся во встречном направлении на личном электросамокате мужчиной 1971 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Днем 2 июня личность самокатчика была установлена. Им оказался неоднократно судимый житель Колпино. Мужчину доставили в отделение, где допросили. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Нарушителю грозит штраф или до шести месяцев ареста.