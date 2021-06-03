В инфраструктуру Кронштадта вложат 8 миллиардов рублей

Форты Кронштадта обещают реконструировать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Восемь миллиардов рублей будет вложено в транспортную инфраструктуру Кронштадта. Это делается для доступности туристов, которые уже сейчас в большом количество посещают островной город. Развитие дорог позволит полностью реализовать проект «Остров фортов», который был анонсирован на ПМЭФ еще два года назад.

- Мы много раз обсуждали вопросы транспортного каркаса Петербурга. Неоднократно вставал вопрос, что необходимо улучшить транспортную связь именно с Кронштадтом. Петербург – это место, куда со всего мира и со всей страны приезжают туристы. Считаем необходимым и обязательным обеспечить максимальную транспортную доступность города, - отметил, выступая на ПМЭФ-2021, замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин.

Так, за счет бюджета Петербурга будут построены шесть объектов улично-дорожной сети, в том числе расширение шоссе на въезде Кронштадт. А на федеральные деньги реконструируют развязку на КАД.

В рамках проекта «Остров фортов» будут построены Музей военно-морской славы, инновационный центр, лицей, отель, гавань для яхт и катеров. Также будут отреставрированы знаменитые кронштадтские форты.