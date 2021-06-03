Смольный хочет обновить более 1 тысячи вагонов в метро Петербурга

В Петербурге обновят более 1 тысячи вагонов в метрополитене. Фото: Олег ЗОЛОТО

На ПМЭФ-21 комитет по транспорту Петербурга заявил о цели обновить более 1 тысячи вагонов метрополитена Северной столицы. По информации Смольного, сейчас подземка очень популярна в городе. На метро приходится больше половины поездок петербуржцев на общественном транспорте.

- Техническое задание на каждую линию метрополитена свое. И если на ближайший период поставки выверены, то закупка после 2024 года будет оттачиваться. Мы хотим быть драйвером технологического развития и не будем довольствоваться тем, что есть на рынке, - цитируют зампредседателя комитета Валентина Енокаева в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Петербурге учредили новое предприятие «Метрострой Северной столицы». К 2032 году оно может построить в городе не менее 8 новых станций подземки. К слову, недавно сроки ввода новых станций вновь перенесли.