Самокатчиком, сбившим девочку в Невском районе, оказался наркосбытчик в федеральном розыске

Находящийся в розыске наркосбытчик сбил на электросамокате 5-летнюю девочку в Невском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция поймала мужчину, 2 июня сбившего на электросамокате 5-летнюю девочку в Невском районе Петербурга. Инцидент произошел на Искровском проспекте, а ребенок в результате ЧП получил тяжелые травмы. Нарушителем оказался находящийся в розыске наркосбытчик.

- 4 июня в 03:00 в городе Кудрово был задержан мужчина 1985 года рождения, находящийся в федеральном розыске, обвиняемый за сбыт наркотиков. В ходе неотложного обыска по месту проживания изъято: три пакета с растительным веществом, коробка с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочные пакеты, три мобильных телефона, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Теперь мужчина проходит сразу по двум делам. За неосторожное причинения тяжелого вреда здоровью ребенка ему грозит до полугода ареста, а по наркотической статье - от 10 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что за два дня в Петербурге троих детей сбили электросамокатами. После этого СК и полиция пришли с обысками в офисы кикшеринговых компаний.