Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июня 2021 9:50

Самокатчиком, сбившим девочку в Невском районе, оказался наркосбытчик в федеральном розыске

Инцидент произошел 2 июня, ребенок получил тяжелые травмы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Находящийся в розыске наркосбытчик сбил на электросамокате 5-летнюю девочку в Невском районе Петербурга.

Находящийся в розыске наркосбытчик сбил на электросамокате 5-летнюю девочку в Невском районе Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция поймала мужчину, 2 июня сбившего на электросамокате 5-летнюю девочку в Невском районе Петербурга. Инцидент произошел на Искровском проспекте, а ребенок в результате ЧП получил тяжелые травмы. Нарушителем оказался находящийся в розыске наркосбытчик.

- 4 июня в 03:00 в городе Кудрово был задержан мужчина 1985 года рождения, находящийся в федеральном розыске, обвиняемый за сбыт наркотиков. В ходе неотложного обыска по месту проживания изъято: три пакета с растительным веществом, коробка с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочные пакеты, три мобильных телефона, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Теперь мужчина проходит сразу по двум делам. За неосторожное причинения тяжелого вреда здоровью ребенка ему грозит до полугода ареста, а по наркотической статье - от 10 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что за два дня в Петербурге троих детей сбили электросамокатами. После этого СК и полиция пришли с обысками в офисы кикшеринговых компаний.