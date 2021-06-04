Еще двое детей пострадали от электросамокатов в Петербурге

Еще двое детей попали под электросамокаты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще два случая наезда электросамокатов на детей произошли в Петербурге. В результате травмы получили 4-летняя девочка и 11-летний мальчик. Сами самокатчики с мест происшествий скрылись, сейчас их ищет полиция.

- 3 июня около 14:50 в полицию Выборгского района из медучреждения поступила телефонограмма о том, что в тот же день около 13 часов к ним обратилась 4-летняя девочка с ушибленной раной нижней губы, гематомой правой стопы, ссадинами левой голени. По словам родителей ребенка, у дома 21/1 по проспекту Федора Абрамова, девочка была сбита электросамокатом под управлением неизвестной девушки, - сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день, около 17:25, от дома 15 по улицы Ильюшина с телесными повреждениями и закрытым переломом руки был госпитализирован 11-летний мальчик. По сломам ребенка, его сбила неизвестная женщина.

По обоим ЧП начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, что это уже четвертый и пятый случай травмирования детей самокатами с начала июня. По этому поводу Следственный комитет и полиция уже приходили с обысками в офисы кикшеринговых компаний.