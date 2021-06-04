СК завел уголовное дело на самокатчика, сбившего 4-летнего мальчика в Московском районе Петербурга

Следком возбудил уголовное дело в отношении очередного лихача на электросамокате в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следком возбудил очередное уголовное дело на лихача на электросамокате, сбившего ребенка в Петербурге. На этот раз срок грозит 23-летнему студенту одного из университетов Северной столицы. Молодой человек случайно налетел на 4-летнего мальчика у одного из домов на Московском проспекте. Парень, в отличие от самокатчика-наркоторговца с Дыбенко, сам вызвал пострадавшему ребенку бригаду скорой помощи.

- Молодой человек совершил наезд на 4-летнего мальчика, причинив последнему телесные повреждения различной степени тяжести. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что лихачи за двое суток сбили в Северной столице сразу трех детей. Накануне стало известно еще о двух случаях наезда электросамокатов на пешеходов.