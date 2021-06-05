В «Петербурггазе» рассказали о ЧП на проспекте Энтузиастов

Жилец квартиры на пятом этаже пострадал при утреннем ЧП на проспекте Энтузиастов. Фото: vk.com/spb_today

В пресс-службе «Петербурггаза» рассказали «Комсомольской правде» о ситуации в доме на проспекте Энтузиастов, где утром субботы произошел взрыв. В квартире на 5 этаже жилой 9-этажке вынесло окна, от детонации треснула стена. Поначалу сообщалось об утечке газа, но позднее эту версию взяли под сомнение.

- Взрыв произошел не на кухне, а в дальней комнате. Наши сотрудники обследовали место происшествия. Утечки газа, неисправностей оборудования или повреждения магистрального газопровода нет. Пока там работают следователи и дознаватели, во всем подъезде подача газа отключена, - сообщила представитель «Петербурггаза».

Известно, что в комнате, ставшей эпицентром взрыва, специалисты обнаружили небольшой газовый баллончик, как для туристической плитки или заправки зажигалок. Больших баллонов, как используют на дачах или при монтаже натяжных потолков, не найдено.

Что послужило причиной ЧП - выясняют специалисты. По факту произошедшего проверку начал Следственный комитет.