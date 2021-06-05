Замыкание электросамоката могло стать причиной пожара на Стачек

Мать с двумя детьми спасли с балкона горящей квартиры. Фото: vk.com/spb_today

Замыкание электросамоката могло стать причиной пожара на проспекте Стачек, где с балкона полыхающей коммунальной квартиры спасали маму с двумя маленькими детьми. Об этом в соцсетях пишут местные жители. По счастью, все остались живы, хоть и надышались дыма.

- Да, двое детей и мать. И это была я...дети живы, но надышались, увезли в реанимацию. Пожарные огромные молодцы...живы, и слава богу. А что у соседа загорелось, пока не знаю, возможно действительно электросамокат, - сообщила в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» петербурженка Анастасия. - Очень страшная ситуация, не дай бог кому-то в такую попасть. Я до сих пор в шоке.

В МЧС однако спешных выводов не делают.

- Пока такой информации нет, о причинах пожара говорить слишком рано, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городского управления.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные дознаватели, результаты проверки будут известны позднее.

Хозяин комнаты, где произошло возгорание, госпитализирован с ожогами в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Напомним, что в апреле 2021 года взрыв стоящего на зарядке электросамоката привел к пожару в высотке в Кудрово. Молодой девушке тогда пришлось спасаться от огня в открытом окне 11 этажа, а ее собака погибла.