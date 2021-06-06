В Петербурге второй раз за неделю вспыхнул пожар в доме Басевича

В Петербурге опять горит дом Басевича. Фото: facebook.com/groups/pdiaspora

В Санкт-Петербурге второй раз за неделю вспыхнул пожар в многострадальном доме Басевича, который давным-давно заброшен и готовится к реконструкции под апартаменты артистов театра Эйфмана. В этот раз огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Местные жители опубликовали фотографии с пожара в сообществе «Петроградская диаспора» в Facebook.

- Опять мальчишки дом Басевича подожгли. Неужели совсем у детей не осталось моральных и нравственных принципов. Жалко дом. Как поджигали, конечно, не видела, но после их ухода дом горит, - пишет местная жительница Елизавета.

По информации от пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 12:24. На место прибыли 26 огнеборцев на пяти единицах спецтранспорта.